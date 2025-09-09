Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, iş buluşmalarıyla istihdamı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.KONYA (İGFA) - Kısa süre önce başlatılan uygulama kapsamında her hafta Salı günü saat 10.00–12.00 arasında düzenlenen görüşmelerle işverenler ve iş arayanlar bir araya geliyor.

İSTİHDAMDA KALICILIK VE YAYGINLIK HEDEFLENİYOR

Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, uygulamanın amacının iş arayanların işgücü piyasasına daha kolay erişimini sağlamak ve işverenlerin nitelikli işgücüne ulaşmasını kolaylaştırmak olduğunu belirtti. “Bu çalışmayla istihdamın yaygınlaşmasını ve kalıcı hale gelmesini amaçlıyoruz” dedi.

İŞVERENLERE TAHSİSLİ OFİSLERDE GÖRÜŞME İMKANI

İl Müdürlüğü bünyesinde işverenlere özel olarak tahsis edilen ofislerde yapılan görüşmeler, daha sağlıklı ve verimli bir ortamda gerçekleşiyor. Müdür Çiftci, “Görüşmelere katılan işveren temsilcileri ve iş arayan vatandaşlarla birebir ilgilenerek hem zaman hem de kaynak tasarrufu sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

HER SALI DÜZENLİ OLARAK GERÇEKLEŞİYOR

İŞKUR Konya İl Müdürlüğü, bu uygulamayı kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. Her Salı düzenlenen buluşmalar, iş arayanlar için yeni fırsatlar sunarken, işverenlerin de ihtiyaç duydukları işgücüne doğrudan ulaşmalarını sağlıyor.