Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile HEMPA Çocuk Derneği iş birliğiyle Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve ailelerle bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Konya Karatay'dkaki Şefkat Evleri’nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar için pek çok eğlenceli ve eğitici faaliyet düzenlendi.

Boyama atölyeleri, yüz boyama, ip atlama gibi aktivitelerle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca çocuklarla yakından ilgilenen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, onlarla oyunlar oynayıp sohbet etti, duygu ve düşüncelerini dinledi.

Çocukların mutluluğuna ortak olan Başkan Kılca, sosyal belediyeciliğe verdikleri önemi vurguladı. Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Sosyal belediyecilik anlamında üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceklerini belirtti.