AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 16 farklı branşta spor imkanı sunacak olan Karatay Spor Merkezi’nin yapım çalışmalarını inceledi.KONYA (İGFA)- Konya'da Karatay Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olan Karatay Spor Merkezi’nin inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

İlçeye yeni bir cazibe merkezi kazandıracak proje ile gençler, sportif imkanlara daha kolay ulaşacak.

Karaaslan Mahallesi’nde Temmuz 2023’te temeli atılan ve yaklaşık 26 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Karatay Spor Merkezi’nde; 1000 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, profesyonel müsabakalara uygun suni çim saha, tribünlü 1161 metrekarelik kapalı spor salonu, okçuluk salonu, salon sporlarına uygun modern tesisler, idari ofisler, sporcu ve antrenör odaları, toplantı salonları, masa tenisi alanı, voleybol, basketbol sahası ve birçok farklı spor tesisi yer alacak.

Ayrıca tesis, 8 bin 584 metrekarelik FIFA standartlarında açık futbol sahası ile hem profesyonel maçlara hem de amatör sporcuların antrenmanlarına uygun bir ortam sunacak.

TESİS, ÇEVRECİ BİR SPOR MERKEZİ OLACAK

Öte yandan çatısına kurulan 400 KW gücündeki güneş enerji santrali sayesinde, Karatay Spor Merkezi hem kendi enerjisini üretecek hem de enerji tasarrufu sağlayarak çevre dostu bir spor kompleksi haline gelecek.

AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, merkezin inşaatında gelinen aşama hakkında Başkan Hasan Kılca’dan bilgi aldı. Latif Selvi, Karatay Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımların önemine değinerek Başkan Hasan Kılca ve ekibini tebrik etti. Selvi, merkezin uluslararası standartlarda, modern bir tesis olarak dikkat çektiğini vurguladı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Spor Merkezi’nin gençler için büyük bir kazanım olacağını vurgulayarak, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını kaydetti.

Başkan Kılca, merkezin son aşamaya geldiğini aktararak; söz konusu yatırımın Karatay'da büyük bir fark oluşturacağını, yapılan tüm çalışmaların Karatay ve Konya’ya hayrılı olmasını diledi.