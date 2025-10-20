Karatay Kültür Merkezi, 22 Ekim 2025'te Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla açılıyor. Modern mimarisiyle dikkat çeken 4 bin 110 metrekarelik alana konuşlanan merkez, nikah ve etkinlik salonlarıyla şehrin sosyal yaşamına katkı sunacak.KONYA (İGFA) - Konya'da Karatay Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Karatay Kültür Merkezi’ni 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 15.00’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla hizmete açıyor.

Modern mimarisi ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çeken Karatay Kültür Merkezi, şehrin kültürel ve sosyal yaşamına önemli katkılar sunacak. 2025 “Aile Yılı” kapsamında tamamlanan merkez; nikah salonları, çok amaçlı salon ve sergi alanlarıyla vatandaşların özel günlerinde ve sosyal etkinliklerinde kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyor.

4 bin 110 metrekarelik alana kurulan merkezde, 130 ve 54 kişilik iki nikah salonu, çok amaçlı salon ve sergi alanları bulunuyor. Kültür Merkezi; bahçedeki peyzaj düzenlemeleri, açık hava çekim alanlarını andıran tasarımıyla genç çiftlere fotoğraf ve etkinlikler için de estetik ve konforlu bir ortam sunacak.