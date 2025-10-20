Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin desteğiyle Hasanağa Mahallesi’ne kazandırılan Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği binası düzenlenen törenle açıldı. Dernek, mahalleli kadınların bir araya gelerek güçlerini birleştirecekleri yeni bir merkez olacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçedeki kadın dernekleriyle sürdürdüğü güçlü iş birliği kapsamında yeni bir hizmet binasını daha hayata geçirdi. Hasanağa Mahallesi Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin yeni merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Törende konuşan Hasanağa Mahalle Muhtarı Rüstem Kartoğlu, derneğin mahalleye kazandırılmasında emeği geçen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e teşekkür ederek, kadınların yeni merkezde daha etkili çalışmalar yürüteceklerine olan inancını dile getirdi. Kartoğlu, “Hasanağa’daki kadınların çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Hasanağa Mahallesi Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Neşe Erken de, “Nilüfer Belediyesi'nin desteğiyle hayata geçen bu merkez, mahallemizdeki kadınların dayanışmasını daha da güçlendirecek. Burada el emeği çalışmalarımızı sürdürürken, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerle mahallemize değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dernek binasının açılışı gerçekleştirildi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir, dernek merkezini gezerek ve üyelerle sohbet etti.