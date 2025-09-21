Konya Karatay Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin sporla iç içe bir yaşam sürmelerini teşvik etmek amacıyla hayata geçirdiği Kış Spor Okulları’nda 1. dönem kayıtları başlıyor.KONYA (İGFA) - Konya'da başvurular 22 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 27 Eylül 2025 Cumartesi günü sona erecek. Kayıtlar https://sporokullari.karatay.bel.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Ön kayıtların ardından kesin kayıt işlemleri 29 Eylül Pazartesi - 3 Ekim Cuma günleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler 11 Ekim 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 18 Ocak 2026 Pazar günü tamamlanacak.

10 BRANŞ, 13 FARKLI TESİS

Bu yıl Kış Spor Okulları’nda çocuklar ve gençler; voleybol, cimnastik, taekvando, masa tenisi, kort tenisi, basketbol, futbol, judo ve güreş branşlarında eğitim görecek. Eğitimler, 2009-2020 yılları arasında doğan öğrenciler için düzenlenecek. Spor okulları sayesinde çocuklar hem eğlenerek vakit geçirecek hem de sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak.

Eğitimler; 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Çimelik Spor Salonu, Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonu, Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi, Karatay Gençlik Merkezi, Mengene Halı Saha, Karşehri Halı Saha, Erenler Halı Saha, Çatalhöyük Halı Saha, Yeşil Beyaz Halı Saha, Ali Ulvi Kurucu İmam Hatip Lisesi, Karatay Tenis Kortu, Karatay Spor ve Kongre Merkezi ve Yaşar Doğu Ortaokulu’nda gerçekleştirilecek.

BAŞKAN KILCA GENÇLERİ SPORA DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, her yıl binlerce çocuğun Karatay Kış Spor Okulları’ndan faydalandığını belirterek bu yıl da tüm çocukları kayıt olmaya davet etti.

Başkan Kılca şunları söyledi; “Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine, akademik eğitimleri kadar önem veriyoruz. Sporun birleştirici gücüyle gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak yetiştirmeyi, kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve geleceğin başarılı sporcularını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 1. dönem kurslarımızı 10 branşta, 13 farklı tesiste düzenliyoruz. Çocuklarımızın sağlam bir başlangıç yapmalarını, özgüven kazanmalarını ve kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamak için spora yatırım yapmaya devam edeceğiz.”