Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel ÜNİ101FEST Gençlik Festivali, üniversite öğrencileriyle kamu kurumlarını bir araya getirdi.KONYA (İGFA) - Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından organize edilen Geleneksel ÜNİ101FEST Gençlik Festivalinde Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü stant açtı.

Stantta öğrencilere Kurum faaliyetleri, danışmanlık hizmetleri, aktif işgücü piyasası programları ve istihdam hizmetleri hakkında bilgilendirme yaptıklarını ifade eden İl Müdürü Önder Çiftci, geleceğin üretim ve yönetim sisteminde yer alacak gençlere hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz. İŞKUR Gençlik Programı ile üniversite gençliğini zorunlu ve gönüllü staj dışında bulundukları fakültelerde istihdam ederek çalışma hayatına uyum sağlamalarını, motivasyonu artırmalarını, çalışma disiplini ile İş dünyasına hazırlanmalarına destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Geleceğin işgücü piyasasını şekillendirecek istihdama katkı sunacak bu tür etkinliklerde yer aldıklarını belirten İl Müdürü Önder Çiftci, İlimizdeki üniversitelerle İŞKUR Kampüs Protokolü kapsamında işbirliği içinde bir çok faaliyet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve öğrenci topluluklarının stantlarını ziyaret eden Önder Çiftci verilen hizmetler hakkında bilgi aldı.

Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Önder Çiftci "ÜNİ101FEST Gençlik Festivalinin gerçekleşmesinde emeği geçen, katılım sağlayarak stant açan, ziyaret ederek programı anlamlı hale getiren istihdama destek veren herkese teşekkür eder, programın hayırlı olmasını dilerim" dedi.