Şehrin ilk pati festivali “41 Patifest”, 4 Ekim’de İzmit’te başlıyor. Birbirinden farklı etkinliklerle 41 Burda AVM’de gerçekleşecek olan festival, Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne ayrı bir anlam katacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 41 Burda AVM, SAR Arama Kurtarma Derneği ve Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle kentin ilk pati festivali düzenleniyor. Evcil hayvan sahipleri ile patili dostlarını buluşturacak “41 Patifest”, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde renkli etkinliklerle İzmitlilere keyifli anlar yaşatacak.

GÜN BOYU ETKİNLİKLER

41 Burda AVM’de gerçekleşecek olan festival kapsamında hem yetişkinler hem de çocuklar için farklı etkinlikler hazırlanıyor. Veteriner hekimlerin bilgilendirici söyleşileri, çocuk tiyatrosu, yaratıcı atölyeler ve sürpriz yarışmalarla dolu bir gün hayvanseverleri bekliyor. Ayrıca festival boyunca yüz boyama, ikramlar ve çeşitli aktivitelerle katılımcılar eğlenceli vakit geçirecek. Festival, herkese açık ve ücretsiz olacak.

ETKİNLİK PROGRAMI

13.00 – Etkinlik Açılışı

14.00 – “Doğru Bilinen Yanlışlar” Yetişkinlerle Söyleşi (Vet. Hekim Alev Kazal)

14.00-15.00 – Çocuk Atölyesi

15.00 – Çocuk Tiyatrosu: Havhav ile Zıpzıp’ın Maceraları

16.00 – “Minik Patiler” Çocuklarla Söyleşi (Vet. Hekim Sinan Özgül)

16.00-17.00 – Çocuk Atölyesi

18.00 – Etkinlik Kapanışı