Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 16. hafta deplasmanda karşılaştığı İstanbul ekibi Pizzabulls Co Basket'i 79-69’lük skorla mağlup etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin (TBL) 16. Haftası birbirinden zorlu maçlarla devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta kendi saha ve seyircisi önünde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek moral bulan Konya Büyükşehir Belediyespor, İstanbul deplasmanında da zafere ulaşarak çıkışını sürdürdü.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 16. hafta açılışında Pizzabulls Co Basket'in konuğu olan sarı-siyahlı ekip, Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 79-69'lük skorla kazanarak üst üste 2. galibiyetine imzasını attı.

Kritik zaferde Konya Büyükşehir Belediyespor'un yabancı isimleri Khalid Thomas ve Nuwriyl Williams 23'er sayı kaydederek galibiyette büyük rol oynadı. 9 sayı-5 toplam ribaund ile oynayan Koralp Türk ve 7 sayı-8 asistle Oğulcan Baykan, sarı-siyahlı ekipte diğer öne çıkan isimler oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 17. haftada 22 Aralık Pazar günü saat 15.00'te Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

