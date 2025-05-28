Konya Büyükşehir İtfaiyesi, “TSE ISO 29993 Örgün Eğitim Dışındaki Öğrenme Hizmetleri Yönetim Sistemi Sertifikası”na layık görüldü.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ISO 29993 Örgün Eğitim Dışındaki Öğrenme Hizmetleri Yönetim Sistemi Sertifikası verildi.

TSE tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, uluslararası kabul görmüş TSE ISO 29993 standardı, örgün eğitim dışındaki kaliteli öğrenme hizmetleri için bu hizmetlerin çeşitli unsurlarını ve sunumunu belirterek genel bir referans çerçevesi sağlamayı amaçlıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, bu sertifikayla birlikte, eğitim modellerinde risk yönetimini etkin bir şekilde uygulayarak olası sorunları önceden tespit edip çözüm üretme kapasitesini artırmış oluyor. Aynı zamanda, iş süreçlerindeki iyileştirmeler sayesinde organizasyonel etkinliğini yükselterek, öğrenme hizmetlerinin kalitesini sürekli geliştirmeyi amaçlıyor.