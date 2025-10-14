Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 2025-2026 sezonu başladı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Konya Teknik Üniversitesi'ni 3-0 yendi. Sarı-siyahlılar güçlü kadrosuyla sezona moralli başladı. İkinci hafta Seyhan Belediyespor'a karşı deplasmanda mücadele edecek.KONYA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu oynanan karşılaşmada rakibine tüm setlerde üstünlük kuran Büyükşehir, 3-0 kazandı ve sezona moralli başladı.

Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla sezon açılışını gerçekleştiren sarı-siyahlılar, 1.seti 25-13, 2.seti 25-14 kazandı.

Maçın üçüncü setinde ise heyecan tavan yaptı. Karşılıklı sayılarla nefes kesen son sette oyundan düşmeyen Büyükşehir 25-21 üstün geldi.

Lige galibiyetle giriş yapan Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2.haftada deplasmanda Seyhan Belediyespor’un konuğu olacak. 19 Ekim Pazar günü Adana Menderes Spor

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig’de 2025-2026 sezonu heyecanı başladı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu oynanan karşılaşmada rakibine tüm setlerde üstünlük kuran Büyükşehir, 3-0 kazandı ve sezona moralli başladı.Yenilenen ve güçlenen kadrosuyla sezon açılışını gerçekleştiren sarı-siyahlılar, 1.seti 25-13, 2.seti 25-14 kazandı.

Maçın üçüncü setinde ise heyecan tavan yaptı. Karşılıklı sayılarla nefes kesen son sette oyundan düşmeyen Büyükşehir 25-21 üstün geldi.

Lige galibiyetle giriş yapan Konya Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, 2.haftada deplasmanda Seyhan Belediyespor’un konuğu olacak. 19 Ekim Pazar günü Adana Menderes Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 12.00’de başlayacak.