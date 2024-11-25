Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 12. hafta karşılaşmasında Esenler Erokspor'a konuk oldu. Çekişmeli geçen mücadeleyi sarı-siyahlılar, 85-80'lik skorla kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etti.KONYA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol 1. Ligi’nin (TBL) 12. haftası oynanan maçların ardından tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyespor, TBL’nin 12. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk oldu. İstanbul Ahmet Cömert Salonu'nda başa baş geçen ilk periyot 20-20'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta da dengeli bir oyun sergilenirken, Büyükşehir 43-44'lük skorla soyunma odasına önde gitti. Üçüncü çeyrekte hücum gücünü artırarak farkı açan Konya ekibi, son periyoda 58-67 önde girdi. Final periyodunda rakibin baskılı oyununa karşı direnen sarı-siyahlılar, kritik deplasmandan 85-80’lik skorla ayrılarak üst üste üçüncü galibiyeti aldı.

Oğulcan Baykan’ın, 20 sayılık performansıyla galibiyette başrol oynadığı mücadelede, Nuwriyl Elijah Williams 15 sayı ve Alp Karahan 14 sayı, Ahmet Can Duran 12 sayı, Khalid Lethaniel Thomas 10 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. hafta mücadelesinde 1 Aralık Pazar günü Kocaeli ekibi Çayırova Belediyespor'u konuk edecek. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

