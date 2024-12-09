Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, Innovative Technology Developer Topluluğu, ICP Hub Turkey iş birliğiyle düzenlenen “Internet Computer ve Smart Contract Yazma” eğitimi, Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe Konya’dan ve çevre illerden teknoloji ve yazılım dünyasına ilgi duyan gençler katıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan TÜBİTAK destekli Türkiye’nin ilk ve en büyük bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde Internet Computer ve Smart Contract Yazma eğitimi verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, Innovative Technology Developer Topluluğu, ICP Hub Turkey’in iş birliğiyle Konya Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlik, Konya ve çevre illerdeki üniversite öğrencilerini, yeni mezunlar ile teknoloji, yazılım ve mühendislik meraklılarını bir araya getirdi.

Blockchain ve web3 teknolojileri hakkında hem teorik hem de uygulamalı bir öğrenme deneyimi sunan etkinlik boyunca uzman Barbaros Emre Alagöz ve Yusuf Utkurak, blockchain dünyasının temel taşları olan akıllı kontratlar, merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Internet Computer (ICP) teknolojisi gibi kritik konularda katılımcılara rehberlik etti. Teorik eğitimin ardından düzenlenen uygulamalı workshop, katılımcıların ilgisini çekti.

Motoko programlama diliyle merkeziyetsiz bir uygulama geliştirme deneyimi sunulan ikinci bölümde ise, katılımcılar rehber eşliğinde kendi akıllı kontratlarını yazdı ve testnet üzerinde deploy işlemi gerçekleştirdi. Bu deneyim, katılımcılara blockchain teknolojisinin pratik yönlerini birebir deneyimleme fırsatı sundu.

Yazılım ve mühendislik alanlarına ilgi duyan gençler, eğitimler sayesinde blockchain teknolojisinin sektörel önemi ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edindi. Ayrıca başarılı projeler ödüllendirilerek katılımcıların motivasyonu artırıldı ve bu alanda ilerlemeleri teşvik edildi.