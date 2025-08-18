Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Açık havada sinema keyfi” vatandaşların yoğun ilgisiyle devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Milli İrade Meydanı’nda bu hafta gösterilen “Kardeş Takımı-2” filmi, 7’den 70’e herkesi bir araya getirdi.

MEYDANDA COŞKULU AKŞAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Yaz Neşesi Etkinlikleri” kapsamında düzenlediği sinema keyfi bu hafta da yoğun ilgiyle karşılandı. 17 Ağustos Pazar akşamı gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte İzmit Milli İrade Meydanı’nı doldurdu. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği film, renkli ve eğlenceli sahneleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

PATLAMIŞ MISIR KEYFİ

Etkinliğin vazgeçilmezi haline gelen ücretsiz patlamış mısır ikramı, yine sinema akşamının en çok sevilen detaylarından biri oldu. Meydanı dolduran kalabalık, film boyunca açık havada sinema izlemenin keyfini ücretsiz ikramlarla doyasıya yaşadı.

AĞUSTOS BOYUNCA SÜRECEK

“Yaz Neşesi Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen açık hava sineması, Ağustos ayı boyunca devam edecek. Her hafta sonu farklı bir filmi vatandaşlarla buluşturan etkinlik, Kocaelililerin yaz akşamlarına renk katmayı sürdürecek.