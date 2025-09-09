Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı’nda açılan Kocaeli Hatıra Mağazası Souvenir Shop adeta şehrin ruhunu yansıtıyor. 168 çeşit ürünün yer aldığı Hatıra Mağazası’nda, Kocaeli’ye dair her şeyi bulmak mümkün.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli, çok önemli değerlere sahip bir şehir. Binlerce yıllık yapıları, mirası, coğrafi işaretli ürünleri, denizi, doğası ile tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri bir arada bulunduruyor. İşte bu güzelliklerin kalıcı bir hatıra olmasını, ziyaret eden herkesin yanında bu güzellikleri hatırlatacak hediyelerle şehirden ayrılmasını sağlamak için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çok anlamlı bir adım attı. Şehrimizin marka değerini artıracak ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak olan Kocaeli Hatıra Mağazası, İzmit Milli İrade Meydanı’nda açıldı.

KENTE DAİR 168 ÇEŞİT ÜRÜN

Kocaeli Hatıra Mağazası’nda tamamen şehrimizin ruhunu yansıtan ürünler satışa sunuluyor. Kocaeli’nin birçok destinasyon merkezinin yer aldığı tasarımlar ile çeşitli objeler, kartpostallar, çantalar, Ormanya ürünleri, magnetler, anahtarlıklar, tişörtler bulunuyor. Kocaeli’nin kültürel mirasının işlendiği tablolar, ipek halılar, bibloların yanında Süper Lig’e çıkan Kocaelispor’un lisanslı ürünlerini de bu mağazada bulmak mümkün. Her köşesi renkli, her köşesi farklı bir hikayeye sahip, ziyaretçilerini adeta büyüleyen mağazada şimdilik 168 çeşit ürün yer alıyor.

Kocaeli’yi ziyaret eden misafirler kadar, farklı şehirler veya ülkelere giderken Kocaeli’yi yansıtan bir hediye götürmek isteyenler de Kocaeli Hatıra Mağazası’nda aradığı herşeyi buluyor. Mağazanın en ilgi çeken ürünleri arasında Kocaeli baskılı tişörtler bulunuyor. Kocaeli Hatıra Mağazası toplam 350 metrekarelik alanda güleryüzlü personelleriyle hizmet veriyor. Milli İrade Meydanı Taze Kafe’nin hemen yanında haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında açık bulabilirsiniz. Büyük ilgi gören mağazanın sayısının artırılması planlanıyor.