Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 üzerindeki üst geçidin bakım ve onarımını titizlikle gerçekleştiriyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 üzerinde bulunan üst geçitte bakım ve onarım çalışması yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki üst geçitlerin bakım ve onarımlarını periyodik olarak gerçekleştiriyor. Her çalışma sonrasında vatandaşlar için daha güvenli ortamlar oluşturuluyor. Bu kapsamda, Gebze Beylikbağı Mahallesi 560/3 Sokak, D-100 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin yıpranan ve kullanılamaz durumdaki merdiven basamaklarının bakım ve onarımı yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tesisler Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma doğrultusunda, eskiyen ve kullanılmaz hale gelen üst geçidin basamaklarındaki betonlar söküldü. Zemin düzenlemesinin ardından kalıplara beton atılarak, merdiven basamakları yenilendi. Hava şartları elverdiğince çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Çalışmalar bittiğinde vatandaşlar üst geçitten daha güvenli bir şekilde geçebilecek. Mahalle sakinleri, hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.