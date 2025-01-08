Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilk yardım eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2024 yılında Büyükşehir tarafından 9 bin 361 kişiye ilk yardım eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum ve kuruluşlara yönelik ilk yardım eğitimlerine devam ediyor. 2024 yılında Büyükşehir tarafından genel ilk yardım ve sertifikalı temel ilk yardım olmak üzere toplamda 9 bin 361 kişiye ilk yardım eğitimi ve hayati önem taşıyan otomatik kalp şok cihazı (OED) eğitimi verildi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak alanında uzman eğitmenler tarafından anlatılırken yine yıl içinde belirli zamanlarda düzenlenen halk sağlığı eğitimleriyle de vatandaşa beslenme ve diyabet gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

İLK YARDIMCI KİMLİK KARTI VERİLDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı hemşireler tarafından gerçekleşen eğitimlerde; “Temel Yaşam Desteği”, “Tam Tıkanmalar” (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası), “Yaralanmalar”, “Hayvan Isırmaları”, “Kırık-Çıkık-Burkulma”, “Sıcak Çarpması”, “Kanamalar”, “İlkyardım”, “Kalp Krizinde İlk Yardım”, “Zehirlenmeler ve “Taşıma Teknikleri” gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan “İlk Yardımcı Sertifikası” ve “İlk Yardımcı Kimlik Kartı” verildi.

HEM TEORİK HEM DE UYGULAMALI EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde vatandaş ile iç içe olan toplu taşıma çalışanları başta olmak üzere pek çok mahalle ve kuruma sertifikasız halk sağlığı eğitimi de verdi. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak eğitim hemşireleri tarafından anlatıldı.

İLK YARDIM ÖĞREN, HAYAT KURTAR

Büyükşehir, verdiği ilk yardım eğitimleri ile kişileri günlük hayatta yaşanabilecek acil durumlara müdahaleye hazır hale getiriyor. Yapılan bilimsel çalışmalara göre kazalarda meydana gelen can kayıplarının yüzde 10’unun ilk 5 dakika içerisinde, yüzde 45’inin ise ilk 30 dakika içerisinde meydana geldiği belirlendi. Bu da gösteriyor ki; doğru, etkin ve zamanında sağlanacak ilk yardım uygulamaları ile birçok can kaybının önüne geçilebilir.