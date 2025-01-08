Ambulans hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Artık teknoloji ve yapay zeka daha ön planda olacak. Ambulansların üzerinde yer alacak yazı ve işaretlerin de çerçevesinin çizildiği yeni yönetmelikle, hasta nakil ambulanslarının rengi ise gri olarak belirlendi.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanlığı'nın Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sağlık kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişiler ambulans işletemeyecek. Ambulans işletmeye yetkili olanlar dışındakilerce ambulans satın alınamayacak ancak kamu kurum ve kuruluşlarına hibe etmek amacıyla yapılacak satın alımlarda bu hüküm uygulanmayacak.

Ambulans servisleri, uygunluk belgesi almadan ve asgari sayıda yeterlilik belgesini tamamlamadan faaliyete geçemeyecek, ambulanslar bu belge olmadan faaliyet gösteremeyecek. Ambulans servisi, ambulanslar ve sağlık hizmeti sunulan alanlarda bulunması zorunlu sağlık personeli yerine stajyer öğrenci çalıştırılamayacak.

Yeni dönemde denetimler artarken, araç takip sistemi artık zorunlu hale getirilecek.

Ambulansların üzerinde yer alacak yazı ve işaretlerde yeni yönetmelikle yeniden çerçeve altına alındı.

HASTA NAKİLİN RENGİ GRİ OLACAK

Hasta nakil ambulanslarının rengi de gri olarak belirlendi.

Araçların üzerinde yer alan “Hasta Nakil Ambulansı” yerine “Hasta Nakil” ibaresi yer alacak.

Hasta nakil ambulanslarında bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemlerinden ışık tertibatı çıkarıldı.

Acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda dörtlü flaşörler yakılacak.

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