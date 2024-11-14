Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde, firmaların katılımı ile gerçekleştirilen ‘Savunma Sanayi Kocaeli İl Buluşması’ ve Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinlikleri, Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasındaiki gün boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde, firmaların katılımı ile gerçekleştirilen ‘Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması’ ve Match4Industry ikili iş görüşmeleri etkinliği eş zamanlı olarak Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında 13'üncüsü organize edilen Match4Industry etkinliği de iki gün boyunca katılımcıları ağırlayarak firmalar arası ticari ve teknolojik iş ortaklıklarının kurulması konusunda köprü olma görevini sürdürdü.

172 Türk ve yabancı firmanın katılım sağladığı Match4Industry etkinliğinde çok sayıda ikili iş görüşmesi yapılması sağlandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un ev sahipliği yaptığı etkinlik, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün teşrifleriyle gerçekleştirildi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, savunma sanayii vakıf şirketlerinin yetkilileri ve il protokolünün yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun konuşması ile başladı. Zeytinoğlu konuşmasında Kocaeli Sanayi Odası’nın yeni hizmet binasında ilk etkinliği gerçekleştiriyor olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün de Odanın yeni hizmet binasının hayırlı olmasını dileyerek, güzel etkinliklere ev sahipliği yapması temennisinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİ YERLİLEŞME PROJESİ

Açılış konuşmasına Kocaeli ile ilgili verileri paylaşarak başlayan Başkan Zeytinoğlu sanayi kuruluşlarının savunma sanayii tedarik zincirinde yer alabilmelerine destek olabilmek amacı ile ‘Savunma Sanayi Yerlileşme Projesi’ni sürdürdüklerini söyledi. Etkinliklerle bugüne kadar 4 binin üzerinde iş görüşmesi ve 90’ın üzerinde de firma ziyareti yapılmasını sağladıklarını belirten Zeytinoğlu, "SSB olarak sizler tarafından yerlileştirilmesi planlanan ekipmanları üretebilmek için 2019 yılında Odamız önderliğinde ve ortaklığında 64 üyemizin de ortaklığı ile Kocaeli Savunma Sanayi Şirketi’ni kurduk. KSS olarak ürettiğimiz ve ASELSAN’ın sistemlerinizde kullanılan “Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi” ile Aselsan Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü’nü aldık." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmede bulunan Haluk Görgün, Savunma Sanayii İl Buluşması etkinliğinin, savunma sanayii tedarik ve tedarikçi yönetiminin çeşitlendirilmesi için hızlandırıcı bir vesile olduğunu ifade etti.

‘Savunma Sanayi Kocaeli Buluşması’ etkinliği ile eş zamanlı gerçekleştirilen Match4Industry İkili İş Görüşmeleri de iki gün boyunca katılımcıları ağırladı. Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarının sağlanması amacıyla, Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında on üçüncüsü organize edilen Match4Industry etkinliği, firmalar arası ticari ve teknolojik iş ortaklıklarının kurulması konusunda köprü olma görevini sürdürdü.

Yerli ve yabancı firmalar iş fırsatlarını keşfetmek, yeni bağlantılar kurmak ve endüstrideki son gelişmeleri takip etmek üzere Kocaeli’de bir araya geldi. 172 Türk ve yabancı firmanın katılım sağladığı etkinlikte otomotiv yan sanayi, makine, metal, otomasyon, plastik, kimya, yapı malzemeleri, bilişim ve iletişim teknolojileri, endüstriyel hizmetler ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren firmalar yer aldı.