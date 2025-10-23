Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen “Sağlık Yaşam Yürüyüşü” kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarını destekliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Anne Şehir Merkezi Günebakan, üyeleriyle birlikte “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” etkinliği düzenledi. Yürüyüş Gölcük ilçesi Kavaklı Sahilinde gerçekleştirildi. Gölcük Kongre Sarayı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, güneşli bir günde güzel havanın keyfini çıkararak güne enerjik bir başlangıç yaptı.

YÜRÜYÜŞ SONRASI EGZERSİZ ETKİNLİĞİ

Yürüyüşün ardından katılımcılar Anne Şehir Merkezi antrenörleri eşliğinde egzersiz yaptı. Anne Şehir projesi kapsamında düzenli olarak gerçekleştirilen bu etkinliklerle kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlıklarının desteklenmesi amaçlanıyor.