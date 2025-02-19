Kocaeli Büyükşehir’in gençlere armağanı olan Halkevi Gençlik Merkezi’nde eğitimler başladı. Birbirinden farklı eğitimlere katılan gençler, kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere kendilerini geliştirme imkânı sunmak için hayata geçirdiği Halkevi Gençlik Merkezi’nde eğitimler başladı. Birçok farklı eğitime katılan gençler yepyeni deneyimler kazanıyor.

GENÇLERİN İLGİ ODAĞI OLUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiriyor. Bu kapsamda yine Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet tarihinin ilk eserlerinden olan, kentin simge yapılarından Halkevi’ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekan haline getirdi. Son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi; içerisinde bulunan modern kütüphane, müzik ve tiyatro sınıfları, sanat kulüpleri, hobi atölyeleri, Genç Sahne, özenli ortamı ve sunduğu hizmetlerle gençlerin ilgi odağı oluyor.

HALKEVİ’NDE DERSLER BAŞLADI

Gençler için sanat, teknoloji ve kültürel aktivitelerle dolu eşsiz bir mekâna dönüştürülen Halkevi Gençlik Merkezi’nde eğitimler müzik dersleri ile başladı. Halkevi Gençlik Merkezi Müzik Kulübü’ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar, eğitmenler eşliğinde müzik dolu bir serüvenin kapılarını araladı. İlk derste ritim, akor ve müziğin eşsiz yolculuğunda sahne alan gençler ilerleyen günlerde başlayacak tiyatro, karikatür, tasarım, animasyon ve münazara dersleri ile hayallerini gerçeğe dönüştürebilecek.

ÜRETTİKLERİNİ SAHNELEYECEKLER

Halkevi Gençlik Merkezi’nde; 2 bin 500 metrekarelik kapalı alanda bulunan 290 kişilik salon, Zübeyde Hanım Kütüphanesi, Genç Sahne, Mini Sahne, Stüdyo, Tasarım Sınıfı, Müzik Sınıfları, Tiyatro Sınıfı, Kitap Kulübü, Görsel Sanatlar Sınıfı ve çok amaçlı sınıflarda gençler hem üretecek hem de ürettiklerini sahneleyecek. Ayrıca Tiyatro Oyunları, Radyo Tiyatrosu, Kısa Animasyonlar, AR/VR Mekân Modellemeleri, 3B Tasarımlar, Çizgi Romanlar, Koro-Orkestra Çalışmaları Okuma Tiyatroları, Senaryo Çalışmaları, Şiir Dinletileri, Film Okumaları, Münazara Grupları ve Ufuk Buluşmaları ile Halkevi gençliğin yeni cazibe merkezi olacak.

7 ANA UYGULAMA MODELİ

Halkevi Gençlik Merkezi, çalışmalarını 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendirdi. Hobi Atölyeleri eğlenirken öğrenmek isteyen tüm öğrencilere açık olacak. Gösteri Sanatları Kulübü, Müzik Kulübü, Ses Tasarım Kulübü, Görsel Sanatlar Kulübü, Tasarım Kulübü ve Kitap Kulübü’ne başvurusu kabul edilerek yetenek sınavını geçen adaylar alanında uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak. Kulüpler sadece konuyla ilgili uzmanlık setleri halinde eğitim paketleri vererek proje odaklı yaklaşım gösterecek.

GENÇLER MEKANI ÇOK BEĞENDİ

Öte yandan bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halkevi Gençlik Merkezi içerisindeki kütüphaneye Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın ismini vererek açılışı Zübeyde Hanım’ın ölüm yıl dönümü olan 14 Ocak’ta yapmıştı. Şehrin sembol yapılarından biri olan Halkevi’ni gençler için baştan tasarlayarak çok şık bir mekân haline getiren Büyükşehir, merkezi gençlerin hizmetine sundu. Gençler de bu özel mekana yoğun ilgi gösterdi. Halkevi Gençlik Merkezi, kısa sürede gençler tarafından çok beğenildi ve popüler bir mekan haline geldi. Eğitimlerin başlaması ile Halkevi Gençlik Merkezi gençlerin sadece buluşma değil, kendilerini geliştirme ve deneyim kazanma alanı oldu.