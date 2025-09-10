Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Başiskele Kavşağı Projesi” geofoam teknolojisi ile ilerliyor. 2 milyarlık dev projede 100 bin metreküp EPS Geofoam blok yol dolgu sistemi kullanılacak. Bu büyüklükteki bir teknoloji, Türkiye’de ilk kez Kocaeli Büyükşehir’in dev projesinde uygulanıyor. Projenin maliyetini yaklaşık 350 milyon lira aşağı çekecek olan bu sistem, işin yapım hızını da 4 kat artıracak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Kavşağı’ndaki trafiği rahatlatmak ve D-130 Karayolu’ndaki araç geçişini kesintisiz yapmak amacıyla hayata geçireceği projede hızlı ilerliyor. 2 milyar TL tutarındaki projenin 12 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde yeni bir teknoloji olan EPS Geofoam blok yol dolgu sistemi kullanılacak. 2.5 kilometre uzunluğundaki bir güzergâhta ve 12 farklı noktada 100 bin metreküplük bir dolgu yapılacak. Bu sistem, Karayolları’nın teknik şartnamesine 2023 yılında girdi.

100 BİN METREKÜPLÜK DOLGU İLK KEZ UYGULANIYOR

Uygulamanın ülkemizde sadece birkaç yerde olduğu ancak bu çaptaki bir büyüklükte, yani 100 bin metreküplük bir dolgunun ilk kez Büyükşehir Belediyesi’nin dev projesinde uygulandığı belirtildi. Geofoam blok yol dolgu sisteminde; projede belirtilen yoğunluklara göre imal edilen strafor EPS köpükler, yol kenarına uygun şekilde dizilecek. Ardından da üzeri asfaltla kaplanacak. Böylece yol genişletilecek.

EPS Geofoam blok yol dolgu sistemi hem maliyet hem de zaman açısından projeye büyük bir artı kazandıracak. Sistem sayesinde, projenin maliyeti yaklaşık 350 milyon lira aşağıya çekilecek. Yapım hızı da 4 kat artacak. Projede EPS yol dolgu sistemi uygulanmadığı takdirde çok sık bir şekilde zemin iyileştirme yapılması gerekecekti. Bu da çevredeki ocaklardan büyük miktarda dolgu malzemesinin getirilmesine, çevre kirliliğine ve çok sayıda kamyonun trafiğe girmesine neden olacaktı. Son derece yenilikçi olan sistem tüm bu olumsuzlukların önüne geçecek.