Kayseri Erciyes’in bu yıl ikinci kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) takviminde yer alan ve profesyonel tenis dünyasının prestijli organizasyonları arasında gösterilen, 50 farklı ülkeden yaklaşık 300 profesyonel tenisçiyi ağırlayacak Dünya Tenis Turu başladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yatırım, proje ve girişimleriyle Altın Bayrak ödülü alan Avrupa Spor Şehri Kayseri’de, dünyaca tanınan kayak merkezine ev sahipliği yapan turizmde amiral gemisi marka değeri Erciyes, 12 ay turizm ve spor merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Erciyes’teki Hisarcık Kapı bölgesinde hizmet veren 12 adet uluslararası standartlardaki sert zemin tenis kortu, bu önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademi (MTA) iş birliğinde düzenlenen turnuva, Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya, ABD, Hollanda, Belçika, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Çin, Tayland, Kazakistan, Özbekistan, Slovakya, Slovenya Rusya gibi 50 farklı ülkeden yaklaşık 300 profesyonel tenisçiyi ağırlayacak.

Turnuvaya dair açıklamalarda bulunan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, en son Haziran ayında bir tenis turnuvası düzenlediklerini hatırlatarak, “En son Haziran ayında yine bir tenis turnuvamız vardı. Orada 50’ye yakın ülkeden 500’e yakın sporcu ağırlamıştık. Şimdi o turnuvanın ikinci ayağı ITF onaylı, yine 50’ye yakın ülkeden 300’e yakın sporcu gelecek bu sefer. Bayanlar karşılaşmaları ile müsabakalar başladı. Toplam 5 hafta sürecek. Tekler, çiftler, karma takımlar mücadele edecek. Para ödüllü üstelik bu turnuvamız” şeklinde konuştu.