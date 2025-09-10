Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri; Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Rüzgarlar genellikle kuzeyli yönlerden esecek. Ancak Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette rüzgarlar etkili olacak.