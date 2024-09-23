Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye Satranç Şampiyonu Beren Çetin’i makamında konuk etti, Dünya Şampiyonası’nda başarılar dilediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin gururu Beren Çetin, Antalya'da 20-27 Ocak 2024 tarihlerinde düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza atarak 10 Yaş Kızlar Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Başarısıyla hem ailesini hem de Kocaelilileri gururlandıran Beren, İtalya'da yapılacak Dünya Satranç Yıldızları Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Beren Çetin’i aile büyükleriyle birlikte makamında ağırladı ve bu büyük başarısından dolayı tebrik etti.

ŞEHRİMİZ İÇİN BÜYÜK GURUR

Başkan Büyükakın, genç şampiyona başarılar dileyerek, "Beren’i desteklemeye devam edeceğiz. Satranç gibi önemli bir sporda elde ettiği bu başarı, ülkemiz ve şehrimiz için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi. Beren ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Başkan Büyükakın, onunla ve ailesiyle bu önemli yolculuk hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Büyükakın, satrancın çocuk gelişimi üzerindeki olumlu etkilerine değinerek, “Satranç, genç yaşta zihin gelişimi ve stratejik düşünme becerileri kazandıran çok değerli bir spordur. Beren’in başarısı, satranç eğitiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hem bireysel gelişim açısından hem de uluslararası arenada ülkemizin tanıtımı için gençlerimizi bu tür spor dallarında desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLCUSU

Beren Çetin, Türkiye Şampiyonluğu ile elde ettiği bu büyük başarıyı İtalya'da düzenlenecek Dünya Satranç Yıldızları Şampiyonası'nda daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Başkan Büyükakın, Beren’in satranç kariyerindeki yolculuğunda her zaman destek olacağını belirterek, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını ifade etti. Satranç, sadece bir zihin sporu olarak değil, aynı zamanda çocukların zihinsel ve sosyal gelişimini destekleyen güçlü bir araç olarak kabul ediliyor. Beren Çetin’in başarısı, satrancın çocuklar üzerindeki olumlu etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Beren Çetin’in bu başarısı, Kocaeli’nin genç yeteneklerinin uluslararası arenada ne kadar büyük potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.