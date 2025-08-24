Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı mevkiinde çıkan orman yangını, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Ancak yangına dair en çok konuşulan an, alevlerin değil, insanlığın görüntüsü oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İtfaiyesi yangın sonrası yapılan soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri, dumandan etkilenen minik bir kaplumbağayı fark etti.

Susuzluktan bitkin düşen can dosta kendi su matarasından su içiren görevli, doğaya ve canlılara verilen değeri sembolleştiren bir anın kahramanı oldu. Bu içten görüntüler kısa sürede sosyal medyada da yankı uyandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da o anlamlı kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak şu mesajı verdi: “Yangının ortasında kalan kaplumbağa, ekiplerimizin verdiği suyla yeniden hayata tutundu. Her can değerlidir.”

SADECE ATEŞLE DEĞİL, DUYARSIZLIKLA DA MÜCADELE

Kocaeli İtfaiyesi, yalnızca alevlere değil, doğaya zarar veren her türlü tehdide karşı mücadele verirken, aynı zamanda merhametiyle de örnek oluyor. Orman yangınlarına müdahale kadar, içindeki yaşamı korumaya verilen önem de kamuoyunun takdirini topluyor.