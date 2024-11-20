İzmit-Kandıra karayolu üzerinde Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağını tamamlayarak bölgedeki trafiği büyük ölçüde rahatlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova bölgesinde dur durak demeden çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi şimdi de “Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” için çalışmalara başladı.KOCAELİ (İGFA) - Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşak projesini tamamlayan Büyükşehir, kavşak ışıklarından kaynaklı beklemeyi sonlandırmış, rahat ve kesintisiz ulaşım için büyük bir projeyi hayata geçirmişti. Büyükşehir Belediyesi Yeşilova bölgesinde yaşayan vatandaşları daha da rahatlatacak yeni bir proje için ilk kazmayı vurdu. Bu kapsamda “Yeşilova Kavşak ve Meydan Yol Projesi” için yıkım işlemleri başladı.

YIKIM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yeşilova Meydan bölgesinde yapılacak yol çalışmalarına hazırlık amacıyla 673,96 m2 alan ve 7 adet binanın kamulaştırılmasına karar verilmişti. Bu bağlamda 6 binanın kamulaştırma sürecini tamamlayan Büyükşehir, 1 binanın ise kamulaştırma işlemlerine devam ediyor. Kamulaştırmaları tamamlanan kısımlarda yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımların ardından yapılacak meydan ve yol ile Yeşilova trafiği tamamen rahatlayacak ve bölge ferah bir yaşam alanına kavuşacak.