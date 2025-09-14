Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP), müzik ve lezzeti bir araya getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Festivalin ilk gününde sahne alan ünlü sanatçı Kubat, Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.

KUBAT’TAN GAZİANTEP’E İLK KONSER

İlk kez Gaziantep’te sahne alan Kubat, geniş repertuvarı ve güçlü sahne performansıyla Festival Park’ı dolduran müzikseverleri adeta büyüledi. “Antebin Hamamları” ve “Kara Üzüm Habbesi” gibi sevilen türküleri binlerce kişiyle hep bir ağızdan seslendiren sanatçı, festivalin coşkusunu zirveye taşıdı.

MİLLİ TAKIMLARA ALKIŞ

Konser sırasında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı ve Türkiye Basketbol Milli Takımı’nın başarılarına da değinen Kubat, “Filenin Sultanları için bir alkış istiyorum sizlerden. 12 Dev Adam da ne yaptı öyle? Yarın inşallah Almanya’yı da fethedeceğiz. Gerçekten bizlere çok büyük moral verdiler” diyerek sahneden milli takımlara destek mesajı verdi.

MÜZİK VE GASTRONOMİ BİR ARADA

GastroANTEP, Gaziantep’in eşsiz mutfağını sanatla buluşturarak hem yerel halkı hem de şehre gelen ziyaretçileri kültürel bir şölenle karşılıyor. Festival boyunca konserler, atölyeler ve gastronomi etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunulacak.