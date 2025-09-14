Manisa Su ve Kanalizasyon (MASKİ), Genel Müdürlüğü Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesinde yaklaşık 1,5 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışmasına başladı.MANİSA (İGFA)- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımları ile vatandaşların uzun yıllardır yaşadıkları sıkıntıları çözmeye devam ediyor.

Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Turgutlu ilçesine bağlı Irlamaz Mahallesi’nin kanalizasyon atık sularının insan ve çevre sağlığına zarar vermemesi için yaklaşık 1,5 kilometrelik altyapı çalışmasına başlandı. Bu sayede, Irlamaz Mahallesi’nin atık suları sağlıklı bir sistem üzerinden Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine taşınacak. MASKİ bünyesinde hayata geçirilen çalışma ile Irlamaz Mahallesi’nin yanı sıra Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgede inşa edilen konutların da altyapı sorunu ortadan kalkacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçelerindeki en büyük sorunlardan birinin daha çözüme ulaşacağını ifade ederek, “Turgutlu’nun en büyük sorunlarından bir tanesi Irlamaz Mahallemizde kanalizasyon atıklarının alıcı ortama akması ve bundan dolayı da hem çevre hem de insan sağlığına ciddi tehditler oluşturmasıydı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ Genel Müdür Vekilimiz Bülent Çamur’un bu konuya el atmasıyla Irlamaz Mahallesi’nde bin 386 metrelik bir hat döşeme çalışması yapılarak, o kanalizasyon atıkları alıcı ortamdan kurtarılıp, Turgutlu Atıksu Arıtma Tesisine bağlanacak. Turgutlu’muzu sağlık açısından tehdit eden sorun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’nun girişimleriyle artık kabus olmaktan çıkacak. Bu çalışmadan Irlamaz Mahallemizin yanı sıra Selvilitepe Mahallemiz de faydalanacak. Yeni imara açılan yerlerinde altyapı sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Bu çalışma sona erdikten sonra Büyükşehir Belediyemizin ve Turgutlu Belediyemizin ekipleri olarak üstyapı çalışmalarını da bitirmiş olacağız” diye konuştu.

Kanalizasyon Dairesi Başkanı Şahika Orhan ise, çevre ve halk sağlığını olumsuz etkileyen sorunun önüne geçmek amacıyla başlatılan proje çalışmasına ilişkin imalatların sürdüğünü kaydederek, "Kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla Irlamaz Mahallesi’nin atık suyunu Turgutlu Merkez Atıksu Arıtma Tesisine iletmiş olacağız. Aynı zamanda Selvilitepe Mahallesi’nde yeni imara açılan bölgelerin de altyapı ihtiyacını sağlamış olacağız. Yaptığımız imalatla iki mahallenin farklı sorunlarını çözmüş olacağız” dedi.