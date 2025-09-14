Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Altınova’da düşman işgalinden kurtuluşun 103. yılı, büyük bir gurur ve coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde başlayan resmi törenler, gün boyu devam eden etkinliklerle bütün ilçeye bayram havası yaşattı.BALIKESİR (İGFA) - Kurtuluşun yıl dönümü dolayısıyla Altınova Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törene; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meydanda ellerinde Türk bayraklarıyla yerlerini alan Altınovalılar, milli birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en güçlü şekilde hissetti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşmaların ardından öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yer aldı. Katılımcılar, hem coşkulu hem de duygu dolu anlar yaşadı.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, bugün burada tarihin en gururlu günlerinden birini kutlamak üzere bir araya geldiklerini ifade etti. Başkan Ergin, 14 Eylül Altınova ve 15 Eylül Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşunun, milletimizin bağımsızlık azminin ve özgürlük mücadelesinin en anlamlı simgelerinden biri olduğunu vurguladı.

Kutlama programı, gün boyunca süren etkinlikler, konserlerle devam etti. devam etti. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen halk konseri ise coşkuyu doruğa taşıdı.