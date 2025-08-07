Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında ulaşım düzenlemeleri ve yeni servis ücret tarifesi dahil olmak üzere 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı döneminde uygulanacak okul servisi ücretlerinin belli olduğu toplantıda şehir ulaşımına dair önemli kararlar alındı.

TOPLANTIDA ÖNE ÇIKAN GÜNDEM MADDELERİ

Toplantıda; Yön Düzenlemesi, Araç Trafiğine Kapatma ve Ağır Vasıta Yasağı, D4 Yetki Belgesi, S Yetki Belgesi İşlemleri, Ticari Plaka İşlemleri, Ticari Plaka Kayıp / Çalıntı / Mükerrer İşlemleri, Toplu Taşıma Güzergâh Düzenlemeleri, P Plaka Öğrenci Servis Taşımacılığı, Okul Servis Araçları, Taksi ve Toplu Taşıma Araçları Ücret Tarifeleri, Sinyalizasyon Düzenlemeleri, Elektrikli Bisiklet ve Moped Güzergâhı, Deniz Ulaşım Uygunluk Kararları öne çıkan konular arasında yer aldı.

D-130’A AĞIR VASITALARIN GİRMESİ YASAKLANIYOR

UKOME toplantısında, Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında önemli bir karar da alındı. Buna göre, Yeniköy Kavşağı ile K3 Sanayi Kavşağına ağır vasıta araçlarının sabah 07.00 - 10.00 ile akşam 16.00 - 19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı. Uygulamaya 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibariyle başlanacak.

Görüşülen önemli maddelerden biri ise okul servis araçları, taksi ve toplu taşıma araçları ücret tarifeleri oldu. 2025-2026 eğitim ve öğretim döneminde öğrenci servis taşımacılığı ücret tarifesinin güncellenmesi onaylandı. Toplu taşıma ve ticari taksi ücret tarifesinin güncellenmesi komisyona havale edildi.