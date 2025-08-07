Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (BSMMMO) 31 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde yapılan genel kurul ve seçimlerinin ardından yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulları, Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle görevlerini devraldı.BURSA (İGFA) - Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO), 25. Dönem yönetim, denetleme ve disiplin kurullarını belirleyen genel kurul ve seçimlerin ardından devir teslim töreni düzenledi.

Oda Hizmet Binası’nda gerçekleşen törende, yeni seçilen kadrolar önceki dönem üyelerinden görevlerini devraldı.

“İSTİKRAR VE GÜVENİN TESCİLİ”

BSMMMO Başkanı Hüseyin Halil, törende yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün sadece bir devir teslim değil, istikrarın, devamlılığın ve emekle kazanılmış güvenin tescili için buradayız. Son 3 yılda özverili çalışmalarımız, mesleğimizin gelişimi için attığımız cesur adımlar ve üyelerimizle kurduğumuz samimi iletişim, bu göreve yeniden layık görülmemizi sağladı. Genel kurulumuzda katkı sunan, eleştirilerini ileten ve oy kullanarak sürece katılan tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Halil, 6 bin 145 üyeli odanın “Nispi Temsil Sistemi” ile yönetileceğini vurgulayarak, mesleki menfaatleri ön planda tutan, katılımcı bir yönetim anlayışıyla çalışacaklarını belirtti. Başkan Halil, yeni dönemde mesleki sorunlara çözüm üretmeyi ve üyelerin katkılarıyla odayı geleceğe taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

YENİ YÖNETİM VE GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu Sekreteri ve Saymanı Mesut Serhat Yurdaor’un sunumuyla gerçekleşen törende, yeni kadrolar tanıtıldı.

Hüseyin Halil başkanlığındaki Yönetim Kurulu’nda Yunus Arabacı (Başkan Yardımcısı), Mesut Serhat Yurdaor (Sekreter ve Sayman), Aziz Ok, Bünyamin Çolak, Doğan Yılmaz, Emine Ülkü Dolgun, Nurcan Güngör ve Serkan Semiz (Yönetim Kurulu Üyeleri) görev yapacak.

Denetleme Kurulu’nda Sertaç Konya (Başkan), Ali İhsan Topcu ve Soner Duman; Disiplin Kurulu’nda ise Osman Mısır (Başkan), Cevat Sevinç (Başkan Yardımcısı), Ercan Demirkıran (Sekreter), Cem Ağ ve İbrahim Alemdar görev alacak.