Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin mahallelerde düzenlediği Geleneksel Oyun Etkinliklerinin yeni durağı Alikahya Mahallesi oldu.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen geleneksel oyun etkinliklerinin yeni adresi Alikahya Mahallesinde bulunan Hasan Bitmez Parkı oldu.

İzmit Belediyesi, çocukların yaz tatilini çeşitli oyunlarla renklendirerek çocukları mutlu etmeye devam ediyor.

Etkinlikten büyük memnuniyet duyan aileler ayrıca kek ve limonata ikramlarından dolayı da İzmit Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.