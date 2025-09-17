Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde yer alan Kuzey ve Güney Mahalleleri’nde kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatıyor.KOCAELİ (İGFA) - Körfez Viyadüğü’nün kuzey ve güney bölümlerini kapsayan 41.542 metrekarelik alanda toplam 425 bağımsız birim dönüştürülecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, Kocaeli’nin tamamına örnek olacak kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatacağı noktalar belli oldu. Başkan Doç.Dr.Tahir Büyükakın, düzenlediği basın toplantısı ile 7 ilçedeki 14 kentsel dönüşüm noktasını açıkladı.

Hali hazırda önemli kentsel dönüşüm projelerinin yürütüldüğü Körfez’de iki mahalle belirlendi. Buna göre Kuzey ve Güney Mahalleleri’ndeki 41.542 metrekarelik alanda bulunan 425 bağımsız birim dönüştürülecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüleceği alan, Körfez Viyadüğü’nün kuzey ve güney bölümlerini kapsayacak.