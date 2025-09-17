Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde lise öğrencileri ve yeni mezun gençlere yönelik hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), 2025–2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemine coşkulu bir başlangıç yaptı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), 2025–2026 eğitim-öğretim yılı için kapılarını açtı.

Yaz döneminde gerçekleştirilen programlarla yoğun ilgi gören LİMA, yeni dönem için ders başı yaparken öğrenciler, LİMA çatısı altında bu dönemde de ilim, kültür, sanat ve sporun bir arada olduğu dolu dolu bir eğitim ortamı ile buluşuyor.

Liseli gençler güz döneminde, akademik ders desteği ve okul destek programlarının yanı sıra, gelişimlerine katkı sağlayacak zenginleştirilmiş atölyeler, sanatsal çalışmalar, kültürel faaliyetler ve sportif etkinlikler ile hem sınav hazırlık süreçlerinde destek alıyor hem de farklı alanlarda kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

Bunun yanında Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Eğitim Koçluğu çalışmaları ile gençler, hedeflerini daha bilinçli şekilde belirleyerek geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor.

Lise Medeniyet Akademileri, güz döneminde de yalnızca akademik destek sunmakla kalmıyor; aynı zamanda özgüveni yüksek, vizyon sahibi, milli ve manevi değerlerine bağlı, sorumluluk bilinci gelişmiş gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor. Gençler, bu özel mekânlarda sadece bilgiyle değil; kardeşlik, dayanışma ve ortak ideallerle de buluşuyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, yeni dönemde de gençlere rehberlik etmeyi, onların ufkunu açmayı ve yarınları inşa edecek nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

LİMAN GÖNÜLLÜLER PLATFORMU, ÖĞRENCİLERİ DOĞAL AFETLER KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRİYOR

Lise Medeniyet Akademisi’ndeki öğrencilerin kurduğu LİMAN Gönüllüler Platformu, yangın başta olmak üzere doğal afetler konusunda düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin bilinçlenmelerine katkı sağlıyor.

LİMAN Gönüller Platformu üyesi öğrenciler, AFAD Mobil Deprem TIR’ını Fuat Sezgin Lise Medeniyet Akademisi’nde ağırladı. AFAD personelinin yönlendirmeleriyle deprem simülasyonunu deneyimleyen gençler, simülasyon sırasında deprem anında doğru davranışları uygulamalı olarak öğrenerek, olası bir afet durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda tecrübe kazandı.

LİMAN Gönüllüler Platformu ayrıca, gençleri farklı alanlarda uzman isimlerle de bir araya getirmeye devam ediyor. Son olarak Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Latif Erdoğan, Fuat Sezgin Lise Medeniyet Akademisi’nde düzenlenen söyleşide öğrencilerle buluştu.