Bursa Nilüfer Belediyesi’nin “Sağlık Buluşmaları”nda Klinik Psikolog Başak Mutlu, lise öğrencilerine sınav kaygısı ve stresiyle başa çıkma konusunda tavsiyelerde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Sağlık Buluşmaları”nda Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine “Sınav Kaygısı ve Sınava Hazırlık” konusunda konferans verildi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ndeki etkinlikte Medicana Hastanesi Klinik Psikolog Başak Mutlu, öğrencilere stresle başa çıkma yolları hakkında tavsiyeler verdi.

​Sınav döneminde yaşanan kaygının normal bir duygu olduğunu söyleyen Mutlu, doğru yönetilmediğinde zararlı hale gelebileceğini anlattı. Stresin yararlı ve zararlı yönlerini örneklerle açıklayan Mutlu, öğrencilere kaygıyı avantaja çevirmenin yolları hakkında bilgiler verdi. Stresle başa çıkabilmek adına kısa ve uzun vadeli öneriler sunan Mutlu, kısa vadede meditasyon veya gevşeme tekniklerinden yararlanılabileceğini belirterek, “Çevrenizdekileri stresli olduğunuza dair bilgilendirin, destek isteyin. Üzüntü kızgınlık, yorgunluk gibi duygularınızı dürüstçe güvendiğiniz yakınlarınızla paylaşın. Geriliminizi sakinleştirebilecek aktivitelerde bulunun. İhtiyaçlarınızla temas halinde olun. Günlük program yapmak, öncelikleri belirlemek ve zamanı verimli kullanmak stresle başa çıkmada etkilidir” dedi.

Uzun vadeli önerilerde de bulunan Mutlu, sağlıklı beslenme ve iyi dinlenmenin önemini vurguladı. Düzenli fiziksel aktivitenin stresi azaltmada uzun vadeli faydalar sağlayacağına dikkat çeken Mutlu, “Aşırı kafein tüketmeyin. Kendinizi iyi hissettiren faaliyetlerde bulunmaya çalışın. Aile ve arkadaşlarla vakit geçirmek, sosyal destek almak stresin etkilerini hafifletir. Bildirimleri kapatmak, sosyal medyayı sınırlı kullanmak, dikkat dağınıklığını azaltabilir ve zihinsel yenilenmeye yardımcı olabilir. Sürdürülebilir ders çalışma planları yapmak uzun vadeli başarıyı getirir. Yanlışları başarısızlık değil, öğrenme fırsatı olarak görmek en akıllıca stratejidir” diye konuştu.

Konferansın ardından geçilen soru-cevap kısmında Mutlu, öğrencilerin merak ettikleri sorulara yanıt verdi. Öğrenciler daha sonra Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni gezdi.