Kocaeli'de engelli bireylerin eğitim almalarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan KO-MEK, kurs merkezlerinde oluşturduğu fiziki altyapısı ile engelsiz bir eğitim sunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kurulduğu günden bu yana kendini sürekli yenileyerek günün koşullarına hazırlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), engelli bireylerin kurslardan eğitim alabilmeleri ve topluma adaptasyonu konusunda başarılı adımlar atmaya devam ediyor.

Engelleri dolayısıyla hayattan kendini soyutlayan engelli bireyler, kurs merkezlerindeki aile ortamı sayesinde adeta hayata yeniden tutunuyor.

KO-MEK kurs merkezlerinde eğitim gören engelli bireyler, kurs merkezlerinde hayallerindeki renkleri tuvallere aktarmak için resim çalışmaları, çivi çakarak filografi, bilgisayar kursları ya da ilgi duyduğu yabancı dili öğrenmek için KO-MEK’i tercih ediyorlar.

Yenimahalle Kurs merkezinde resim branşında eğitim alan 50 yasındaki 4 çocuk annesi ortapedik engelli Güzide Kurtoğlu konuşmasında, “KO-MEK bizim için engel tanımıyor. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada kurslar hem ücretsiz hem de kurs merkezi fiziki olarak bizim için oldukça uygun. Burada çok mutluyum, hedeflerim var. İleride nasip olursa kişisel sergimi açmak istiyorum” dedi.

Şekerpınar kurs merkezinin sevilen ismi Enes Civelek, çocuk yaşta geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyor. İkinci evim ‘KO-MEK’ diyen Enes Civelek, “KO-MEK’te eğitimler çok güzel. Burada bizim için aile ortamı var. Engelim olduğunu burada unutuyorum. Çünkü KO-MEK ile birlikte engelleri aşıyorum. Hem sosyal hayatıma hem de kariyer gelişimime devam ediyorum” dedi.