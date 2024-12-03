Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bayburt sınırları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında; 20.000 (100 paket) adet sahte bandrollü, 20.000 adet (100 karton) bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 40.000 adet boş makaron ve 4 bin 860 adet (243 paket) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ele geçirildi.
Bayburt'ta 44 bin 860 adet makaron ele geçirildi!
Bayburt'ta 40 bin adet boş makaron, 4 bin 460 adet ise dolu makaron ele geçirildi.
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