Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bayburt sınırları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında; 20.000 (100 paket) adet sahte bandrollü, 20.000 adet (100 karton) bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 40.000 adet boş makaron ve 4 bin 860 adet (243 paket) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ele geçirildi.