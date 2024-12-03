AK Parti genel başkan yardımcısı Kandemir'den başkan Memiş'e ziyaret AK Parti genel başkan yardımcısı Kandemir'den başkan Memiş'e ziyaret

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Bayburt sınırları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmaları kapsamında; 20.000 (100 paket) adet sahte bandrollü, 20.000 adet (100 karton) bandrolsüz boş makaron olmak üzere toplamda 40.000 adet boş makaron ve 4  bin 860 adet (243 paket) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş dolu makaron ele geçirildi.