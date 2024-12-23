Kocaeli İzmit Belediyespor’un kente genç sporcuları kazandırmayı amaçladığı Güreş Okulu eğitimlerine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Genç sporcuların yetişmesi adına altyapıya büyük önem veren İzmit Belediyespor, Güreş Okulu’ndaki eğitimlere Cephanelik Stadında başladı. Yetenekli sporcuların İzmit Belediyespor Güreş Takımı bünyesinde müsabakalara katılması için açılan kurslara kayıtlar sürüyor.

“BURADAN ŞAMPİYONLAR ÇIKARACAĞIZ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş , “Ata sporumuza verdiğimiz değeri göstermek adına, İzmit Belediyesi olarak güreş okulumuzu açmış bulunmaktayız. Hem minderde hem çayırda varız. İzmit Belediyesi olarak Türkiye’nin her yerinde tüm illerde kendimizi bu sene göstereceğiz. Bize katkılar sağlayan sponsorumuz Erhan Başaran’a da çok teşekkür ediyoruz. Buradan şampiyonlar çıkacak inşallah.” dedi