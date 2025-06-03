Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi’nde görevli personele eğitim verdiKOCAELİ (İGFA) - Olası yangın ve benzeri afetlere karşı 7/24 vatandaşın hizmetinde olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitim faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Kocaeli İtfaiyesi, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde görev yapan personele yönelik seminer gerçekleştirdi. Büyükşehir İtfaiyesi İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personelleri tarafından verilen eğitimler teorik ve pratik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMASI

Eğitimin teorik bölümünde “Yanma ve Yangın”, “Yangın Sınıfları ve Türleri”, “Acil Durumda Doğru Hareket” tarzı başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler aktarıldı. Uygulamalı bölümde ise “Taşınabilir Yangın Söndürücü Kullanımı” ile başlangıç aşamasındaki akaryakıt yangınlarına müdahale çalışması yapıldı.