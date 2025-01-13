Kocaeli Gölcük Belediyesi tarafından 11-12 Şubat tarihlerinde Kavaklı Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan Örgü Festivali’nde dolu dolu etkinliklerle geçecek program belirlendi.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, el emeği ve hayal gücünün buluştuğu büyük bir etkinliğe daha ev sahipliği yapacak. 11-12 Şubat tarihlerinde, Kavaklı Kongre Sarayı’nda düzenlenecek olan Örgü Festivali’nde birbirinden güzel etkinliklerle dopdolu geçecek. Katılımcılar ve ziyaretçilerin; kendi malzemeleri ile katılarak hünerlerini sergileyebileceği festivalde iki gün boyunca örgü konusunda birbirinden faydalı atölyeler ziyaretçileri ağırlayacak.

ETKİNLİK VE ATÖLYE DOLU İKİ GÜN

Festivalin açılış günü olan 11 Şubat Salı günü; açılışın ardından 09.30-10.00 saatleri arasında yarışma kayıtları yapılacak. 10.00-11.00’da ise eğitmen Emine Cebeci eşliğinde “Örgü Anahtarlık Teknik Paylaşım Atölyesi düzenlenecek. Daha sonra ise 11.00 – 12.00’de eğitmen Nesrin Vural’ın yer alacağı, “Örgü Dekoratif Süsleme Atölyesi”, 12.00-12.30’da “Serbest Çalışma ve Ağ Kurma Alanı”, 12.30-13.30’da eğitmen Müge Duru ile “Örgü Bardak Altlığı Teknik Paylaşım Atölyesi”, 13.30-14.30’da örgü ile sahne defilesi, 14.30-15.30’da eğitmen Filiz Aydın ile “Örgü Cüzdan Yapım Atölyesi” son olarak da 15.30-16.30 saatleri arasında da eğitmen Aylin Güneş ile “Örgü Bileklik Atölyesi” düzenlenecek.

YARIŞMA VE DEFİLE İLE HÜNERLER SERGİLENECEK

Etkinliğin ikinci günü olan 12 Şubat Çarşamba günü ise; 10.30-11.30 saatleri arasında eğitmen Arzu Sarıer Koç ile “Örgü Saç Bandı Yapımı Atölyesi” ile başlayacak. Daha sonra 11.30-12.30’da eğitmen Sevin Adıyaman ile “Örgü Dekoratif Duvar Süsü Yapımı Atölyesi”, 12.30-13.00’da serbest çalışma, 13.00-14.00’da Mine Çelen ile “Şiş örgü ile Eldiven Yapımı Atölyesi”, 14.00-14.30’da da düzenleyecek yarışma sonucunda dereceye girenlere düzenlenecek tören ile ödülleri takdim edilerek sertifika verilecek.

FESTİVALE MÜRACAATLAR SÜRÜYOR

Festival saat 15.00’da başlayacak Cengiz Şiberler Konseri ile sona erecek. Festivale katılmak isteyenler ise müracaatlarını Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nden ya da 0549 735 26 94 nolu telefondan arayarak yapabilecek.