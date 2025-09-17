AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Ziyaretlerde sağlık çalışanlarına kolaylıklar dileyen Milletvekili Hülagü ve Başkan Büyükgöz, gösterdikleri özverili hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

TEŞKİLAT TEMSİLCİLERİ DE EŞLİK ETTİ

Ziyaretlere AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt ve ilçe teşkilat üyeleri de katıldı. Heyet, sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Sağlık sektörünün toplum sağlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Milletvekili Hülagü, “Her bir sağlık çalışanımız, gece gündüz demeden toplumumuzun sağlığı için büyük bir gayret gösteriyor. Kendilerine minnettarız” dedi.

“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise sağlık alanında fedakârca hizmet sunan çalışanlara yönelik desteklerinin süreceğini belirterek, “Sağlık alanında fedakârca hizmet sunan tüm çalışanlarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.