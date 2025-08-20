Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin haftalık encümen toplantısında alınan kararlar görüşüldü. Toplantıda marketler, kafeler ve eğlence mekânlarına yapılan denetimler sonucu kesilen cezalar onaylandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı’nın başkanlığındaki encümen toplantısında 29 gündem maddesi karara bağlandı. Zabıta Dairesi Başkanlığınca denetlenen 21 markette son kullanma tarihi geçmiş ürünler satıldığı tespit edildi.

Her bir markete 2 bin 953 TL ceza kesilirken, toplamda 62 bin 13 TL ceza onaylandı.

İzmit ilçesinde kendisine ayrılan alanın dışına çıkarak vatandaşlar için ayrılan bölgeyi işgal eden bir işletmeye kesilen 2 bin 953 TL para cezası da encümende onaylandı.

EĞLENCE MEKÂNLARINA SIKI DENETİM

İzmit halkının daha konforlu bir yaşam sürmesi adına çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, eğlence yerlerine yapılan denetimlerindeki ihlallere göz açtırmıyor. Bu kapsamda İzmit’in farklı bölgelerinde bulunan iki işletmede müzik yayını yapma izni olmadığı halde bu yasağa uyulmadığı tespit edildi.

Bu işletmelere kesilen toplam 668 bin 594 TL’lik ceza da encümen tarafından onaylanarak karara bağlandı.