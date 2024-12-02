Kocaeli'nde İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanlığı'na kentimizin sevilen iş insanı Güray Kondu atanarak göreve başladı. İl Başkanı Av. M. Kamil Şirin tarafından kendisine takdim edilen atama belgesinin ardından, Güray Kondu resmen göreve başlamış oldu. Bu atama, İYİ Parti'nin Dilovası’ndaki yeni dönemi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Şirin, Güray Kondu’nun liderliğinde Dilovası’ndaki çalışmaların hızlanacağını belirterek, “İlçe Başkanımız Güray Kondu’nun desteğiyle Dilovası’nda daha güçlü bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Biz güçlü bir aileyiz. Bugünden itibaren Dilovası İlçemizde de çalışmalarımız hız kazanacak,çok daha yoğun bir şekilde ve canı gönülden sahada olacağız"şeklinde konuştu.

Bu atama, sadece Dilovası için değil, aynı zamanda İYİ Parti'nin genel teşkilat yapısındaki güçlenmesinin de bir simgesi olarak öne çıkıyor. İYİ Parti, halkla daha yakın ve iç içe bir ilişki kurarak, yerel sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı çalışmalara hız kazandırmayı hedefliyor.

Güray Kondu'nun başkanlığında İYİ Parti'nin Dilovası’ndaki etkisinin ve gücünün daha da artması bekleniyor. İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanlığı’na atanan Güray Kondu'ya ve tüm partililere başarılar dileriz.