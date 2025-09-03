Kocaeli Çayırova Belediyesi’nin Eylül ayı olağan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşüldü. Fen İşleri Müdürlüğü’ne asfalt robotu alınması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında dün gerçekleştirildi. Toplantıda 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Gündemin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken, beşinci gündem maddesi ilgili komisyona havale edildi. Gündemin altıncı maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bir adet asfalt robotu alınması ile ilgili teklif ise oy birliği ile kabul edildi. Gündemin yedinci maddesi ise ilgili komisyona havale edildi.

“HAYIRLARA VESİLE OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Gündem dışı konuşmaların ardından sona eren meclis hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Gerçekleştirdiğimiz Eylül ayı belediye meclis toplantımızda alınan kararların Çayırova’mız ve kıymetli hemşehrilerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi. Çayırova Belediyesi’nin bir sonraki olağan meclis toplantısı 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’da yapılması oy birliği ile kabul edildi.