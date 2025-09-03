İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık 400 milyon liralık yatırımıyla Buca’da su taşkınları tarihe karışacak. Özmen Caddesi’ndeki çalışmaları tamamlayan ekipler Erdem Caddesi’nde atık su ve yağmur suyu hattı imalatlarını sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Buca’da alt yapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma projesi kapsamında yaklaşık 400 milyon liralık yatırımla ilçe tarihinin en büyük altyapı yatırımlarından biri hayata geçiriliyor.

Birinci etap çalışmaları kapsamında Çevik Bir Meydanı’ndan Üçkuyular Meydanı’na uzanan Özmen Caddesi modern bir altyapıya kavuşurken, projenin ikinci etabında yer alan 60, 61, 63 sokaklar ve Erdem Caddesi’nde de çalışmalar başladı. 82 milyon liralık yatırımla aralık ayında bitecek imalatlar kapsamında atık su ve yağmur suyu hatları döşeniyor.

Buca’daki yağmur suyu ve atık su ayrıştırma projesinin bölgedeki taşkın ve koku sorununu tamamen ortadan kaldıracağını belirten İZSU Genel Müdürlüğü’nde İnşaat Mühendisi olarak görev yapan Esin Özen Akyol, “Çalışmanın ilk etabını Özmen Caddesi’nde tamamladık, Erdem Caddesi’nde ise sona yaklaştık. Çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın ve esnafımızın yaşadığı zorlukların farkındayız. Gösterdikleri sabır ve destek için teşekkür ediyoruz. Büyük bir hizmetin etkilerini vatandaşlarımız olumlu yönde görecek” dedi.

ÖZMEN CADDESİ’NDE 300 MİLYON LİRALIK DEV YATIRIM

Büyük Yağmur Suyu Ayrıştırma projesi kapsamında geçtiğimiz yıl 300 milyon liralık yatırımla Çevik Bir Meydanı’ndan Üçkuyular Meydanı’na uzanan Özmen Caddesi’nde 11 kilometrelik yağmur suyu hattı, 7 kilometrelik atık su hattı döşenirken 1,6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı yapıldı. Bu dev yatırım sayesinde, bu bölgede yoğun yağışlarda yaşanan su taşkınları sona erdi.

Projenin ikinci etabında yer alan 60, 61 ve 63 sokaklar ile Erdem Caddesi’ndeki imalatlar 12 kilometre yağmur suyu, 7 kilometre atık su hattı ve 2 kilometre uzunluğunda dere ıslahını kapsıyor. Çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı.