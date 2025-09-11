Kocaeli Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki semt pazarlarında denetim gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarla, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici hakları korunuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Zabıtası, ilçedeki semt pazarlarında denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bugün, Akse Mahallesi’nde bulunan Kapalı Semt Pazarı’nda denetim gerçekleştirdi. Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına, pazar tezgahlarında etiket, gramaj, kalite ve etiket uyum kurallarını denetleyen ekipler, aynı zamanda tezgah sınırları kontrolleri de yaptı. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar esnafını ilgili konularda uyarırken, tespit edilen aksaklıklara yönelik de idari ceza işlemleri gerçekleştirildi.

TARTIYLA KONTROL SAĞLANIYOR

Vatandaşlardan gelen talepler ve planlanan çalışmalar doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerine koydukları elektronik tezgahlarla da vatandaşların aldığı ürünün fiyatını kontrol etmesini sağlıyor. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan duyuruda, denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, ilçe sakinlerinin şikayetlerini semt pazarlarında yer alan Çayırova Zabıta noktası ya da belediyenin 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.