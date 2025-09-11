Bursa Yıldırım Belediyesi, çevre duyarlılığı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği “Mama Üretim Tesisi” projesiyle hem israfı önlüyor hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, Otoyol Yatırım İşletmeleri A.Ş ile yemek atıklarını mamaya dönüştürülmesi konusunda iş birliği protokolü imzaladı.

Yıldırım Belediyesi, Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde kurulan Mama Üretim Tesisi’nde haftalık 2 ton yemek atığını kedi ve köpeklerin yiyeceği hazır mamaya dönüştürüyor. Fabrika, kamu hastaneleri, öğrenci yurtları ve lokantalardan toplanan gıda atıkları, Mama Üretim Tesisi’nde işlenerek, mama haline getirilip paketleniyor. Üretilen mamalar, başta Yıldırım Hayvan Barınağı olmak üzere odak noktalarına ve hayvan severlere ulaştırılıyor. Böylece hem yemek atıkları değerlendirilmiş oluyor hem de patili canlar için mama elde ediliyor. Nisan 2023’te başlayan proje ile bugüne kadar 161 ton yemek atığından, 87 ton kedi ve köpek maması üretildi.

BİR TON MAMA ÜRETİLDİ

Atık yemeklerden mama üretim çalışmalarına hız veren Yıldırım Belediyesi, Otoyol Yatırım İşletmeleri A.Ş ile önemli bir işbirliğine imza attı. İki kurum arasında Temmuz ayında imzalanan ‘Sıfır Atık İşbirliği Protokolü’ ile Otoyol Yatırım İşletmeleri A.Ş’nin yemekhanelerinden çıkan yemek atıkları, Yıldırım Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince teslim alınıyor. Mama Üretim Tesisi’nde işlenen yemek atıkları patili canlar için mamaya dönüştürülüyor. Protokol kapsamında son 2 ayda, Otoyol Yatırım İşletmeleri A.Ş’den bin 800 kilogram yemek atığı alınarak, 950 kilogram mama üretimi gerçekleştirildi. Bu mamalar, Otoyol Yatırım İşletmeleri’nde Şirket CEO'su Osman Açıkalın ve Genel Müdür Alp Gürsoy’un da katılımıyla düzenlenen etkinlik kapsamında sokak hayvanlarına ulaştırılmak üzere çalışanlara dağıtıldı.

KAPSAMI GENİŞLEYECEK

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’ya kazandırdıkları Mama Üretim Tesisi ile hem israfı önlediklerini hem de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, “Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ettikleri sıfır atık çalışmalarına, biz de Yıldırım Belediyesi olarak 12 farklı proje ile destek veriyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de mama üretim tesisimiz. Bu tesisimiz ile birlikte de çeşitli fabrikalardan, lokantalardan, öğrenci yurtlarından topladığımız atık yemekleri burada kedi ve köpek maması olarak üretiyoruz. Hem kendi hayvan barınağımızda bunları değerlendiriyoruz hem de evinde patili can besleyen kıymetli hemşehrilerimizle bu mamaları paylaşıyoruz. Bu noktadaki işbirliklerimizi genişletmeye devam ediyoruz. Son olarak Otoyol Yatırım İşletmeleri A.Ş ile de işbirliği protokolü imzaladık. Önümüzdeki süreçte de yeni işbirlikleri ile hem sıfır atık hem de mama üretimi çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.