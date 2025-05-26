Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katılımıyla gerçekleşen Çocuk Çalıştayı’na çocuklar adeta akın etti, geleceğin Türkiye’si ve geleceğin dünyası konuşuldu.KOCAELİ (İGFA) - Turizm, çevre, tarım, spor, kadın ve aile, akıllı şehirler, engelsiz şehir, gençlik ve su sporları gibi birçok başlıkta şûralar düzenleyen Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) bu kez “Kocaeli Çocuk Şûrası ve Çalıştayı” gerçekleştirdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen çalıştayda çocukların sesi adeta şehre yön verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a çocuklar büyük bir sevgi gösterisinde bulunarak onunla bol bol fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr.Hayri Baraçlı, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op.Dr.Yüksel Pehlivan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve çok sayıda çocuk ile aileler katıldı.

KOCAELİ’NDE NÜFUS HER YIL ARTIYOR

Küçük kalplerin büyük sevgi gösterisi eşliğinde kürsüye gelen Başkan Büyükakın konuşmasına, “Aileler burada. Anneler burada. Ama hepsinden önemlisi çocuklar burada. Bunlar çok kıymetli ve buradan çok güzel sonuçlar çıkacak” sözleriyle başladı. Kocaeli’nin her geçen gün değiştiğini ve geliştiğini belirten Büyükakın, “Bundan 10 sene, 20 sene önceki Kocaeli ile bugünkü Kocaeli aynı değil. Yarın da aynı olmayacak. Kocaeli her yıl yaklaşık 50 bin yeni nüfus alıyor. Bu değişim şehir planlarımızı sürekli gözden geçirmemizi zorunlu kılıyor. ‘Planla’, ‘uygula’, ‘kontrol et’, ‘önlem al’ döngüsü ile şehir yönetimi sürekli iyileştirme içinde” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında çocuklara yönelik yapılan çalışmalardan bahseden, onların fikirlerini önemsediklerini hatırlatan Tahir Büyükakın, “Bu çalıştayları yapmak, belirli bir süre geçtikten sonra kontrol etmek, gözden geçirip yeniden tedbirler almak lazım. Dünya bizi fonksiyonlara ayırıp çalışmaktan uzaklaştırıyor her geçen gün. Bir olay sadece emniyeti değil, aileyi de etkiler hale geldi. Yaşam biçimimiz bir taraftan da şehri inşa etme biçimimiz olacak. Dolayısıyla bu meseleler üzerine düşünmek, bunu özellikle kadınlar ve çocuklarla birlikte yapmak çok akıllıca bir şey. Bunların içinde en kıymetli olanı çocuklarla birlikte hareket etmek. Bazen konuyu hiç bilmeyen biri, sizden çok basit bir şekilde o mevzuyu görebilir.

“HAYALİNİZDEKİ KOCAELİ’Nİ ANLATIN”

“Gençlerden çok şey bekliyoruz” diyerek onların düşünce ve fikirlerini her zaman önemsediklerini belirten Büyükakın sözlerini şöyle bitirdi: “Bu çalıştayda sizler için özel bir oturum var ve orada hayalinizdeki Kocaeli’ni anlatın. Bizlerden sizler için ne yapmamız gerektiğini söyleyin. Biz de sizlerin hayalini gerçekleştirmek için adım atalım, düşünelim. Bazen bizler bildiklerimizden ötürü hayal edemeyebiliriz. Bizim şehirleri yönetirken kısıtlanmamış zihinlere ihtiyacımız var. Aslında bizim sizlerin aklınıza ihtiyacımız var. Bunu ancak siz başarabilirsiniz. Kocaeli’ni siz daha güzel bir yer haline getirebilirsiniz.”

Programda proje danışmanı Hakan Hekimhanlı, çalıştayın teknik ve mevcut durum sunumunu yaparken, eğitimci ve yazar Doç. Dr. Saniy Ebencik Kangal, çocukların doğayla bağının önemine dikkat çekti. Kangal, “Çocukların doğa ile temasının bilişsel gelişimleri üzerinde olumlu etkileri var. Bugünün şehirli çocukları doğadan uzak büyüyor” ifadelerini kullandı.