Pandemi nedeniyle son yıllarda bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşayan Taşmektep mezunlarını Büyükşehir yeniden buluşturduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Taşmektep Gölcük Tersanesi Sanat Okulları Mezunları Buluşması’na ev sahipliği yaptı. Yaklaşık yüz mezunun katıldığı programda özlem giderildi, geçmiş yâd edildi. Pandemi nedeniyle son yıllarda bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşayan mezunlar, Maide Restoran’da buluştu.

GEÇMİŞ YILLAR YÂD EDİLDİ

Programda slayt gösterisiyle geçmiş yıllara ait fotoğraflar ekrana yansıtılırken vefat eden mezunlar için Kuran-ı Kerim ve dualar okundu. Hasret dolu yılların ardından gerçekleşen program, önümüzdeki yıl buluşma sözüyle son buldu. Büyükşehir tarafından Taşmektep mezunlarına, üzerinde günün anlam ve önemini belirtir görsellerin olduğu bir kupa ve Ormanya paketi hediye edildi.